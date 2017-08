L'oferta de pisos

Els immobiliaris tornen a alertar que s’han de simplificar els procediments i reduir els requisits per impulsar la construcció d’habitatges, que habitualment hauria de correspondre a l’evolució de la demanda del mercat

Actualitzada 11/08/2017 a les 20:55

Desenes de treballadors han patit durant la temporada d’hivern les dificultats per trobar un habitatge. Superada aquella conjuntura la situació va fluctuant i afecta de manera general les parròquies centrals, sobretot si se cerquen pisos grans, i les agències de contractació també es queixen de la falta d’oferta d’alt estànding. Els problemes han arribat amb la revifada econòmica després que moltes promocions anessin a parar als bancs per la impossibilitat dels titulars de col·locar-les al mercat i que molts privats no trobessin inquilins per treure rendiment a les cases. La solució en molts casos ha estat la conversió, complint la legalitat o no, en allotjaments turístics amb el resultat d’un increment molt notable de les places per a visitants, de la qual es queixen principalment els hotelers, que tenen un rival més, i força competitiu per preu, en el repartiment de les estades. Els immobiliaris i constructors plantegen des de fa mesos que el camí per solucionar la falta d’oferta d’habitatges és revisar la normativa vigent perquè sigui més fàcil posar en marxa noves edificacions. Molt probablement la llei s’ha de modificar i adaptar-la als criteris actuals de valoració dels terrenys per cobrar la cessió urbanística i també les condicions per tirar endavant plans parcials. Els comuns fa mesos que estan fent els deures. Els nous plans d’urbanisme han tingut en compte les peticions dels propietaris i les deficiències detectades en el marc legal vigent, perquè les circumstàncies econòmiques han canviat radicalment respecte al moment que es va redactar la primera legislació urbanística, i han rebaixat la cessió en alguns casos per facilitar la construcció. Un conjunt de mesures que amb les necessitats del mercat i l’impuls dels inversors haurien d’anar-se reflectint en noves promocions. De manera ordenada i ajustada al volum del Principat i potser també compensada amb les necessitats de rehabilitació que poden donar vida a molts immobles existents. La flexibilització de les normes no es pot pretendre, però, com una via per tornar a un creixement descontrolat en l’oferta. Les peticions d’immobiliaris i constructors s’han de tenir en compte com un agent més però no per donar facilitats. L’edificació ha de revifar perquè estigui justificada per la demanda i perquè l’inversor, com en d’altres sectors, faci l’aposta si creu que li sortirà bé.