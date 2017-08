Isards recuperats

Medi Ambient autoritzarà els caçadors a abatre el nombre d’isards més elevat en sis anys, després que les mesures de control hagin fet possible que es recuperi la cabana i que hi hagi fins a 800 animals entre vedats i terreny cinegètic

Actualitzada 09/08/2017 a les 06:46

La cabana d’isards se situa en les xifres més elevades dels últims anys. Els 800 exemplars del recompte que reflecteix l’estadística de Medi Ambient revelen que les mesures que s’han adoptat durant els anys d’afectació del pestivirus han estat efectives per permetre la recuperació de l’espècie. El total mostra un increment proper al trenta per cent en comparació al recull de l’any passat i revela que l’activitat cinegètica és compatible amb el manteniment d’exemplars. Precisament l’augment de la xifra d’ungulats comporta que el ministeri hagi fixat el nombre de captures que es podran fer durant la Setmana de caça en nivells rècord durant els últims sis anys. Serà l’edició amb més caçadors a les muntanyes des del 2012 i la de més captures autoritzades, 143, després que els tècnics hagin verificat el bon estat de salut de la cabana, però no es pot abaixar la guàrdia per garantir que no es posa en risc el cens d’animals. En l’evolució de les darreres temporades han influït els controls que s’han anat fent, les restriccions que s’han aplicat i l’actitud responsable dels caçadors per respectar, com no pot ser d’una altra manera, les normes per a l’activitat cinegètica. La caça no deixa de generar controvèrsia cada vegada que s’autoritza i els actors implicats han de ser els primers interessats a vetllar pel compliment de les condicions per exercir-la, perquè són els que la practiquen els que es queden sense poder abatre animals quan la població ha descendit. Així va succeir el 2010 i el 2011, quan el pestivirus va colpejar els isards a les comarques veïnes de Catalunya i per la mobilitat dels animals va ser necessari suspendre la Setmana de caça, que molts detractors de les captures d’animals haurien volgut que no es tornessin a autoritzar. Aquelles accions i els canvis legals han servit per disposar de més eines per protegir la cabana, que ara revifa de manera notable tant a les zones protegides dels vedats com al terreny cinegètic comú. Medi Ambient ha d’implementar plans perquè es mantingui l’equilibri d’exemplars a cada espai ara que no han de conviure amb tants depredadors naturals i en aquest context s’entén la Setmana de l’isard. Els estudis del ministeri apunten que no hi ha deteccions del pestivirus i mentre les captures es fixin en nivells de màxima prudència la bona salut de la cabana estarà garantida al país.