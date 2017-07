Els bombers van haver de fer ahir cinc rescats de muntanya per evacuar excursionistes i també el participant en una cursa de muntanya lesionats. Amb l’arribada de l’estiu augmenten el nombre de sortides del cos de salvament

Actualitzada 24/07/2017 a les 06:48

La passada setmana, via Twitter, els bombers demanaven prudència a la muntanya i recordaven als excursionistes els consells bàsics a seguir durant una sortida: consultar la previsió meteorològica, portar la roba i l’equipament adequats, així com menjar i beure, planificar i tenir clara la ruta per evitar desorientar-se i evitar les sortides sols, així com informar algú del que es pensa fer i l’hora aproximada de tornada i dur a sobre telèfon mòbil. Recomanacions importants de difondre, especialment ara a l’estiu, quan amb el bon temps augmenten les persones que decideixen fer excursions pels abundants paratges naturals del país i, en conseqüència, també els rescats del cos de salvament. Precisament ahir els efectius del servei van sumar cinc sortides per atendre persones que havien patit accidents a la muntanya. En una majoria no s’hi van haver de lamentar lesions de rellevància, però un dels excursionistes sí que va quedar ingressat en observació a l’hospital pel traumatisme patit en una caiguda al llac de l’Angonella. El nombre d’evacuacions que han de dur a terme els bombers per incidents a la muntanya ha experimentat un creixement els darrers anys i és important seguir apel·lant a la prudència perquè malgrat que hi ha múltiples eventualitats que poden provocar un accident i que s’escapen del nostre control, sí que hi ha un seguit de mitjans a les mans de qui fa una sortida que poden ajudar que sigui el més segura possible. Tothom hauria de ser conscient del seu grau de preparació física i què pot o no fer, que la muntanya té riscos associats, com ara que si no es coneix prou bé el terreny es cor­re el perill d’extraviar-se, que el terreny pot esdevenir perillós si no es té prou perícia, o que el sol pot lluir en un moment però al següent pot caure un xàfec i baixar de cop la temperatura. L’any passat el cos de salvament va sumar 131 evacuacions per les 106 que s’havien fet el 2015 i la direcció ho explicava pel fet que hi ha cada cop més adeptes a les activitats de muntanya –curses, raids, esquí de muntanya, citaven– i algunes de les persones s’aventuren a practicar-les sense estar suficientment preparades. És important remarcar, a més, que la mobilització dels cossos d’emergència té un cost i que una imprudència pot acabar sent molt onerosa per a les arques públiques.