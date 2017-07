Tabac amb garanties

Actualitzada 13/07/2017 a les 06:37

El Govern ha portat a Brussel·les una proposta per garantir el futur del tabac. La iniciativa reflecteix l’entesa que han treballat des de l’executiu a les reunions sectorials amb fabricants i colliters i té com a eix central deixar fora de l’acord d’associació que Andorra està negociant amb la Unió Europea aquest producte agrícola durant un termini de 20 anys. L’argument que porta el Principat a lluitar per defensar la continuïtat de la producció i venda amb les franquícies actuals per als turistes és contundent. El pes dels ingressos que es deriven del tabac en tots els estadis és essencial per a l’economia nacional. Pel que suposa per als agricultors, per als fabricants, per als comerciants, per a la resta de serveis turístics que de manera col·lateral es veuen beneficiats per l’atractiu del preu més baix i evidentment per a les arques públiques, que se sustenten en un terç de la recaptació en els impostos que genera. Per això és interessant que es pugui trobar una solució transitòria mentre es van trobant alternatives per anar reduint la dependència que aquesta font d’ingressos representa en tots els àmbits. Si s’aconsegueix el vistiplau per al plantejament presentat per Gilbert Saboya a la trobada a la capital belga les excepcions serien revisades una vegada superat aquest termini i aleshores el tabac entraria, com la resta de productes, a l’acord amb la UE en unes condicions que s’establirien en aquell moment. Perquè prosperi la proposta, però, el Principat ofereix a les autoritats comunitàries garanties per controlar més la producció i per aplicar mecanismes per evitar perjudicis als països veïns derivats del diferencial de preus. Sense res a canvi és difícil demostrar la bona voluntat que es vol transmetre als negociadors i obtenir una transitòria molt important per al país però molt excepcional per a la normativa que regeix en l’àmbit comunitari. Les concessions es plasmarien en la implementació de directives europees que suposen canvis notables. La de l’etiqueta identificativa servirà per seguir la traçabilitat del tabac i en cas de vendes il·lícites determinar l’origen de la mercaderia. A més, s’imposaria el vet a la publicitat. Una pràctica que ha anat perdent terreny a Andorra però que encara és força visible. Compromisos ineludibles si es vol un gest de Brussel·les a les tan anomenades especificitats del país.