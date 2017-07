Viladomat, a Arcalís

Actualitzada 12/07/2017 a les 06:40

Joan Viladomat aposta per Arcalís. L’empresari ha presentat una oferta com a màxim responsable de Saetde per convertir-se en soci majoritari de les pistes ordinenques. Una proposta que la corporació ja està analitzant per decidir què representaria acceptar el plantejament de la societat concessionària de Pas de la Casa-Grau Roig i valorar si és necessari presentar una contraproposta amb les condicions que hauria d’incloure aquest acord. El camí que s’obre és el d’un període de converses entre les dues parts que no hauria de trigar gaire a culminar perquè la intenció és que l’entesa arribi per fer realitat la privatització de l’estació per a la temporada que ha de començar al novembre. Per al comú, per a Ordino, per a Arcalís i per a Secnoa la iniciativa de Viladomat de fer una aportació econòmica per passar a ser el màxim accionista de la societat ordinenca és, a falta de conèixer els detalls de l’oferta, una molt bona solució. Les penúries que ha arrossegat Arcalís durant anys pels resultats deficitaris de cada exercici i per la impossibilitat de fer inversions per millorar la proposta d’esquí han començat a capgirar-se els tres últims hiverns perquè el resultat de caixa ha estat positiu. Un balanç, però, que és insuficient per afrontar les inversions milionàries en ginys i millora de les instal·lacions que necessita el camp de neu ordinenc i que s’han reflectit en el pla director planificat per la societat. Es demostra que el disseny és una aposta encertada per a l’estació perquè ha aconseguit que Joan Viladomat s’hagi fixat en el projecte de futur previst a Arcalís. Com també és una garantia per atreure inversors la bona gestió que l’equip que lidera Xabier Ajona ha fet a l’estació ordinenca, sent capaç de canviar la tendència i encara que sigui molt tímidament obtenir resultats positius al tancament de cada temporada. L’arribada de Saetde seria un complement molt interessant per a Arcalís. A Joan Viladomat l’avala la fórmula d’èxit que ha desenvolupat a Pas de la Casa-Grau Roig, per la categoria de les instal·lacions i la qualitat del servei, i els bons resultats econòmics que dona la societat, i és evident que pot aportar una àmplia experiència i know how sobre el negoci de la neu que a Arcalís li convé. L’empresari referma a més, clarament, l’aposta immediata de Saetde per créixer aliè a Grandvalira.