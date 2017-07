Aparcament a la capital

La cònsol major d’Andorra la Vella ha anunciat el projecte de vial que unirà Prat de la Creu i la nova estació d’autobusos i ha avançat que s’aprofitarà l’obra per ampliar l’aparcament del centre històric amb 180 places molt necessàries

Actualitzada 03/07/2017 a les 06:47

El comú de la capital va presentar a l’abril un estudi que xifrava en 8.000 places la mancança d’aparcament a Andorra la Vella. Un dèficit que el conductor que es mou per la parròquia constata a diari i que és especialment notòria en dies de molta afluència turística. Els darrers temps la capital ha perdut més places que no pas n’ha guanyat i, per acabar-ho de complicar, l’aparcament del Parc Central és un espai polivalent que aquests dies té una capacitat molt minvada perquè és també la ubicació de l’escenari de l’espectacle del Cirque du Soleil. Per tant, que la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, anunciï la construcció d’un nou vial que unirà Prat de la Creu i la nova estació d’autobusos i que, aprofitant aquesta obra, s’ampliarà en 180 places l’aparcament del centre històric ha de ser acollit amb satisfacció, tal com fan els grups de l’oposició. Aquesta és precisament una zona amb una mancança flagrant d’estacionament perquè amb la construcció de la nova seu de la Justícia s’ha perdut el pàrquing del Prat del Rull i perquè també es va perdre una zona d’aparcament molt àmplia a l’inici de la carretera de la Comella. La construcció de l’estació d’autobusos ha acabat de constatar la problemàtica. La mancança d’aparcament és més que notable i qui vagi a deixar algun viatger o a recollir-lo té l’única possibilitat de fer una parada ràpida perquè estacionar és missió impossible. Malgrat tot, les 180 places són un avenç molt petit quan el que es constata és que falten 8.000 places, de les quals 5.000 de pupil·latge i 3.000 de rotació. I el pla que va presentar Marsol el mateix dia que va xifrar la problemàtica de l’aparcament apunta que tindrà un efecte molt limitat. La corporació reduirà les taxes a la construcció de nous edificis destinats a pàrquing fins a un 90% amb l’objectiu d’incentivar-la. Però és difícil que un propietari decideixi destinar un edifici a estacionament quan amb la construcció d’habitatges obtindrà més rendibilitat. El comú ha de buscar altres sortides per donar resposta a una necessitat que s’evidencia a diari per dos motius: a la capital hi resideix molta gent i és un gran centre de treball al qual els residents d’altres parròquies arriben majoritàriament en cotxe, i la parròquia és destinació de molts turistes que també venen motoritzats i necessiten un lloc on aparcar.