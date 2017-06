Contra la droga a l'escola

Actualitzada 30/06/2017 a les 06:34

El maig passat la policia informava del desmantellament de dos punts de venda de marihuana a Andorra la Vella i del decomís més important d’aquesta substància il·lícita al Principat, de dos quilos. Un dels aspectes cridaners i preocupants és que els dos punts de venda estaven situats a tocar d’un centre escolar i que la policia relatava que en el marc de la investigació s’havia constatat com el flux de joves que hi acudien per comprar era constant en algunes hores del dia. L’operació constatava, com ho havien fet d’altres amb anterioritat, que els centres educatius del país no estan exempts d’una problemàtica global que és la droga als entorns de les escoles. En resposta a una pregunta de la consellera liberal Carine Montaner, el Govern explicita la feina que s’està duent a terme per lluitar contra el consum d’estupefaents entre els més joves, una tasca fonamental per contrarestar la problemàtica que suposa la droga, tant pels efectes devastadors per a la salut com per l’activitat delictiva que comporta. La policia ha reforçat la presència als entorns dels centres educatius comprovant in situ situacions tan preocupants com joves que ja a primera hora del matí, de camí a l’aula, porten a sobre productes estupefaents. Tanmateix, vigila els punts de venda, que té localitzats, malgrat que admet que són canviants precisament a conseqüència de la pressió policial. La lluita contra la droga s’ha traduït en el comís durant aquest any de 5 quilos de marihuana, quan l’any passat en van ser 3. Droga que s’ha interceptat abans que es destinés a la venda. La tasca de control i repressiva és fonamental pel vessant dissuasiu que comporta i per desmantellar el mercat il·legal, però no és una garantia que el problema desaparegui. S’ha de seguir insistint en la política de prevenció i són molt rellevants tot el seguit de tallers que en el marc del pla nacional contra les drogodependències s’organitzen a les escoles dels tres sistemes educatius. Tallers on s’aborden amb els adolescents els riscos del consum, també des de l’àmbit penal, on s’intenten desmitificar mites sobre el suposat menor perill de les drogues toves o de l’alcohol i la seva acceptació social. L’atac contra la droga ha d’iniciar-se a la base, que són els joves. I malauradament pren més rellevància quan es constata que el consum s’avança a edats cada cop més baixes.