Entrenant la ment

L’entrenament en el món esportiu és vital per tenir un bon rendiment en el moment de participar en una competició. Es tracta d’una fita que s’allunya molt de ser una feina individual del mateix esportista que competeix: s’aconsegueix gràcies al treball de tot un gran equip que, moltes vegades, no té prou reconeixement o visibilitat. “Estem al segle XXI, no podem pensar que un staff tècnic és només el primer entrenador, els dos ajudants, el fisioterapeuta i res més. Cada vegada hi ha més figures, com la del psicòleg o la del coach esportiu”, manifesta l’entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro.