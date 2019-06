Llars plenes

Xifra rècord de naixements, però a la baixa. El 2018 es va tancar amb l’arribada de 543 nadons, el mínim en 30 anys i un nou exercici del descens iniciat després dels 875 nens del 2008. El cas andorrà no és únic. A Espanya hi ha un 30% menys de naixements en l’última dècada i a França la natalitat baixa per quart any consecutiu. La mitjana revela que cada dona del Principat té poc més d’un fill, però hi ha parelles que desafien les estadístiques. “Som famílies normals que hem optat per un altre projecte de vida”, subratlla Raquel Roca,