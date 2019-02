Al cor de la natura

Les travesses de muntanya han requerit tradicionalment un espai guardat on els excursionistes puguin passar la nit abans d’emprendre l’etapa següent. Aquests espais, els refugis, necessiten una figura perquè la simbiosi entre alpinistes i naturalesa segueixi funcionant. Aquests són els guardes i el fil conductor de la seva feina és l’estima per la muntanya. “El fet de poder viure fora de la societat, tot i formar-ne part, durant una temporada m’agrada. Viure de la muntanya i transmetre el que sento per ella a la gent m’omple molt”, relata Margaret Baró, que guarda el refugi del Comapedrosa des de fa vint-i-sis