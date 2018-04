Ballar la tradició

Els cinc esbarts impliquen la gent jove per assegurar la pervivència de les entitats. Les agrupacions dansaires creen balls a partir d'històries i llegendes andorranes

La dansa és una de les tradicions més arrelades a cada cultura. A Portugal estan els ranxos, agrupacions folklòriques que mantenen vives les danses típiques; al sud d’Espanya hi ha els grups flamencs; a Catalunya les agrupacions sardanistes. A Andor­ra, com a tots els llocs de parla catalana, trobem els esbarts.

La immigració catalana al Principat durant i després de la guer­ra civil va “fomentar la creació d’associacions culturals com aquestes”, explica la historiadora María Jesús Lluelles. Part del repertori de les agrupacions dansaires són balls catalans, valencians o mallorquins. Però els cinc esbarts que actualment hi ha actius també porten