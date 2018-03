Monedes a la xarxa

Dos joves han posat en marxa una empresa andorrana que crea bitcoins. Per als bancs són inversions de risc extrem perquè no tenen res al darrere

Com a producte d’inversió, mètode de pagament o eina de treball d’una empresa. Les criptomonedes han arribat al Principat i tot i que encara sigui un àmbit desconegut ja hi ha qui s’ha afegit a aquesta revolució tecnològica mundial i busca vies per treure rendiment a les monedes virtuals per a les quals no hi ha limitacions, tampoc controls ni de governs ni d’entitats reguladores, i amb les quals es pot operar, guanyar diners i treballar sense fronteres. En aquest escenari han començat a sortir iniciatives al voltant d’un negoci, per ara molt lucratiu i amb moltes possibilitats de desenvolupament.

