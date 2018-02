L'Andorra en bicicleta, a la volta de la cantonada

A la primavera es posarà en marxa el servei públic de bicicletes elèctriques tot i la manca d’infraestructures

Andorra és un paradís per als ciclistes. Durant tot l’any, però sobretot a la primavera i l’estiu, les carreteres del Principat són un continu d’amateurs i professionals del món de la bicicleta que enfilen colls com els de la Gallina i la Rabassa o el port d’Envalira. Veure circular bicicletes per dins de la capital o la resta de poblacions, en canvi, és menys freqüent i un repte a assolir en un futur proper. Precisament el Govern està treballant en un servei públic de bicicletes elèctriques que hauria d’arribar a tot el territori aquest mateix any. “Al Principat, tenim zero