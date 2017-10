Carreres truncades

El país no està preparat per a donar ales als esportistes amb més futur i a l'edat de màxim desenvolupament molts han de deixar d'entrenar

L’esport andorrà viu un dels moments més dolços de la seva història, no només pel que fa als resultats. Tot i això, la quantitat d’esportistes joves, amb projecció, de qualitat indiscutible i de disciplines molt diverses que hi ha actualment al Principat és inversament proporcional a les facilitats que tenen per a practicar de manera òptima les seves modalitats i també amb el ressò, el suport i les oportunitats que se’ls dona des de tots els àmbits del país.



L’esport no només és una manera de fer salut per a joves i grans, sinó que també aporta un aprenentatge personal i

(01/10/17 08:31)