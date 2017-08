Una diversió peculiar

A Andorra han entrat amb força activitats innovadores. Però fa molts anys que al Principat l’entreteniment passa per gimcanes especials, celebracions inversemblants i proves que troben l’èxit en la bogeria i el descontrol. Hem intentat fer un repàs als actes més singulars del país, en un recorregut que uneix els actes de les festes majors més significatives de tota la vida i les novetats més sonades que han arribat.

BENZINA I FERRALLA

No podem començar el repàs d’una altra manera. El Crash Car és una de les activitats més reconegudes i tronades de la parròquia d’Encamp i quasi del país. És un dels actes més antics que s’hi fan i s’ha convertit en gairebé una tradició.

El Crash Car va començar fa uns trenta anys. Àlex Arnó, cap de l’àrea de Museus i Tradicions del comú d’Encamp, explica el possible origen d’aquesta festa. “Surt d’una comissió de fa molts anys. Hi havia un terreny obert a la sortida del poble i els que ho van començar devien veure-ho en algun xou