El carrer de les compres

The Shopping Mile va nàixer el 2019 amb l’objectiu d’unir els comerciants del centre del país per poder promocionar el sector de compres a un nivell internacional i rellançar les vendes.

Les associacions de comercials de Meritxell, Carlemany i Boulevard Fener es van unir ara fa cinc anys per crear un nou eix central. Batejat com The Shopping Mile, tenia la voluntat de promocionar-se d’una forma internacional i aconseguir rellançar les vendes del sector en hores baixes. La iniciativa es presentava amb la idea i ambició d’oferir compres que es poguessin assimilar a grans eixos comercials com ara París, Londres o Barcelona. Aquell any, el ministre de Turisme, Francesc Camp, es va marcar com a repte que “qualsevol persona que vagi al món per comprar pensi en l’eix comercial”, i hi