Música pel català

Actualitzada 31/12/2023 a les 12:12

Ara fa vint anys que s’iniciava una proposta al Principat entorn de la llengua catalana. El servei de política lingüística del Govern obria el portal Jovensapiens a la població el 2003. El lloc web estava dedicat a promoure l’ús del català entre la gent jove en l’àmbit de les noves tecnologies i entre les activitats que oferien es trobava un concert anual dedicat a grups musicals catalans.La iniciativa impulsada des de Govern i el Centre de Cultura Catalana va tenir una durada des de l'octubre del 2003 fins al desembre del 2006, un concert gratuït al qual estaven convidats tots els joves. Tal com explica la presidenta del Centre de Cultura Catalana, Teresa Cabanes, “entre els anys 1997 i 1998 es va crear la institució amb la voluntat de poder promoure la llengua sobretot en l’àmbit social i ens centràvem molt en els joves, perquè veiem la pèrdua de l’idioma al carrer”. El primer recital es va fer al pavelló esportiu Joan Alay amb un concert triple que va portar a Andorra la cantant Berta, Gossos i Dept. Entre els altres escenaris també hi va haver el pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany i l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino, espais per on van passar diversitats d’artistes com Obrint Pas, Lexu’s, el grup Whiskin’s o el cantant Lluís Cartes. Van ser algunes de les propostes que van desfilar pel país gràcies als concerts de Jovesàpiens.L'eina en forma de concert per promoure la utilització de la llengua catalana entre els joves andorrans va acabar el 2008. El servei de política lingüística del Govern, que dirigia el llavors secretari d’Estat de Cultura, Jordi Gallardo, va decidir posar fi al concert anual, ja que la supressió del portal Jovesàpiens anava lligada al naixement d’un altre espai a internet dedicat al públic jove, puntjove.ad. Des de l’Executiu s’explicava que la coexistència dels dos espais va provocar un encavalcament de continguts, de manera que es va decidir suprimir-ne un dels dos i va caure d’aquesta manera el dedicat a la llegua catalana. De la mateixa manera, el Govern no va especificar si hi hauria accions suplementàries per promoure el català entre els joves. Cabanes recorda que “diverses institucions van haver d'abaixar la persiana per falta de pressupost, van deixar d’arribar ajudes des de Govern, comuns i la Generalitat i ara molts de nosaltres, i concretament nosaltres, des del 2013 sobrevivim amb ajudes mínimes”, afegint que “el fet de no poder tenir-hi gent treballant ni un local dificulta molt poder fer accions”.El que es va aclarir aquell gener del 2008 és que els diners que s’invertien en el recital serien redirigits a altres projectes. Dos dies després d’aquestes afirmacions, Política Lingüística anunciava un concert del grup valencià Obrint Pas aquell maig a Escaldes. El concert es va arribar a fer i va ser inclòs dins del cicle Colors de Música. Des de Govern explicaven que el supòsit era el mateix, emprar la música per impulsar l’ús social del català entre el segment més jove de la població. Durant els següents anys, Política Lingüística va seguit intentant promoure els concerts de llengua catalana pel Principat i emmarcar-los en diversos actes que es poguessin anar fent. Però aquell espai destinat a promoure l’ús del català de manera social entre els joves es va esfumar.