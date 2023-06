El Weekend dels 60 de l’Associació de Vehicles Antics celebra enguany la primera dècada de vida. L’esdeveniment està pensat com una trobada on donar a conèixer als amants dels clàssics les carreteres, la gastronomia i la cultura del país.

Any rere any, i des de ja fa una dècada, l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) cita tots els enamorats dels clàssics, siguin del país o de fora, a passar un cap de setmana de turisme, gastronomia i exhibició d’aquestes “peces d’art ambulants” al Principat, en el marc de la celebració del Weekend dels 60. La proposta va ser recuperada per l’entitat el 2012, amb l’ambició de recuperar unes primeres concentracions que una anterior junta de l’associació van iniciar als anys noranta. La nova junta va agafar el concepte i el va portar a l’actualitat, tot canviant-ne una mica l’estil