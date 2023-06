Darrere del full en blanc

El Premi Coca-Cola de relat breu va arribar al Principat el 2008. Amb la voluntat d’animar els alumnes d’educació secundària a interessar-se per l’escriptura creativa, el concurs ha continuat durant 15 anys.

El Premi Coca-Cola convoca cada any des del 1961 el Concurs de joves talents de relat curt a Espanya i ara en fa quinze, el 2008, la Fundació Coca-Cola va decidir traslladar el concurs de relats breus al Principat. El premi, impulsat per l’empresa Coca-Cola European Partners, amb la col·laboració del Govern, ha aportat al país un estímul creatiu per donar curs a la imaginació darrere d’un full en blanc.



En el concurs d’àmbit nacional se cita tots els alumnes de segona ensenyança, o l’equivalent dels diferents tipus de centres educatius, a escriure un relat en català, castellà o francès a