'Taula de senyores'

El Dia Internacional de la Dona se celebrava per primera vegada ara fa trenta anys. Tot i que va tenir una bona acollida, també hi ha haver discrepàncies.

El 8 de març del 1993 succeïa un esdeveniment remarcable per als ciutadans del Principat. Se celebrava per primera vegada el Dia internacional de la dona a Andorra. La jornada es va dur a terme al Centre de Congressos i va tenir una participació massiva per part de les dones. En aquella reunió es va projectar la pel·lícula Magnolias de acero i tot seguit a la sala d’actes del comú d’Andorra la Vella es va obrir un debat sobre la discriminació de la dona en la societat. L’assemblea va comptar amb Magda Oranich, advocada i política catalana referent en la