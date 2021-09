El clípol posa el turbo

El 7 de setembre del 2006 es posava en marxa el bus exprés entre Escaldes i Sant Julià. El servei va representar la primera aposta decidida del Govern per un transport públic ràpid i de qualitat.

Actualment formen part habitual del nostre paisatge urbà, però quan es van posar en funcionament ara fa 15 anys, els característics busos taronges de la línia exprés entre el carrer de la Unió i Sant Julià de Lòria van representar tota una revolució en l’àmbit del transport públic al país. L’habilitació, un any abans, d’un primer carril reversible a la CG-1 va suposar un avanç decisiu per fer possible el servei. “Tot va anar lligat. La circulació era aleshores un gran problema, molt més que avui dia. Un cop l’ús del carril ja va estar consolidat era el moment d’apostar