15 anys de debat pel Carroi

Actualitzada 19/03/2021 a les 20:46

La recent aprovació per part dels comuns d’Andorra la Vella i la Massana dels plecs de bases per al concurs del telefèric que ha d’unir la capital amb el pic de Carroi i Pal ha revifat novament el debat al voltant d’aquesta infraestructura. Tant els que hi estan a favor com els que no han tornat a exposar els seus motius per defensar o rebutjar la construcció del giny, que permetria que Andorra la Vella esdevingués una parròquia a “peu de pistes”. Sigui quin sigui el posicionament de cadascú, aquest és un debat de fa molts anys entre els ciutadans del Principat.Ja a la dècada dels noranta, l’ex-cònsol major d’Andorra la Vella Lluís Viu va posar damunt la taula una primera proposta per part d’una empresa constituïda específicament amb aquest propòsit, anomenada Societat Pic de Carroi, que proposava un giny que sortís de la capital i arribés a connectar amb les pistes de Pal a través del pic de Carroi. Amb tot, el comú massanenc d’aleshores no es va mostrar gaire entusiasmat amb la idea, sobretot perquè estava treballant en el seu propi telecabina, i va quedar en un no-res.El debat va tornar a aparèixer quan al març del 2006 el projecte va tornar a posar-se damunt de la taula de la corporació d’Andorra la Vella, aleshores de la mà de l’empresa austríaca Doppelmayr. El Diari va avançar la informació tot just fa 15 anys i uns dies després, el 29 de març del 2006, el projecte va ser presentat oficialment per primera vegada a la sala de convencions de l’Andorra Park Hotel, que estava plena de gent interessada a conèixer-ne els detalls, inclosos els cònsols de les dues parròquies involucrades, així com representants del Govern i del Consell General. En aquella presentació, ja es tenia clar que unir el Carroi amb la capital i Pal costaria 40 milions d’euros i que caldrien dos anys per enllestir-ho. Ja es deia que la inversió seria principalment de capital privat, tot i que encara no estava decidit quin seria el punt de sortida.L’aleshores cònsol menor d’Andorra la Vella, Manel Blasi, explica que quan va arribar la proposta del giny al pic de Car­roi es va optar per la prudència abans d’aventurar-se sobre quin posicionament es prendria. “No es va arribar a concretar res. El tema mediambiental no estava clar i també depenent molt d’on sortís tenia una volada que no convencia”, explica Blasi, que detalla que les opcions de punt de sortida que es van parlar el 2006 eren la Comella, Santa Coloma i la Margineda.Un altre factor que va tenir molt pes a l’hora de decidir “aparcar” el projecte, tal com descriu l’excònsol menor, era els problemes sorgits arran del telefèric de la Massana. “Feia poc que s’havia construït i es van produir molts problemes pel sobrevol de propietats privades, que van provocar indemnitzacions. Estava tot recent i tampoc volíem fer soroll en aquest sentit”, detalla Blasi.Així doncs, els dubtes amb relació a l’impacte en el medi ambient i la voluntat d’evitar històries judicials per perjudicis van ser els dos motius que van “refredar” la junta del comú, que finalment no va tirar endavant el projecte. Amb tot, aquest ha estat recuperat i sembla que està més a prop de convertir-se en realitat, malgrat que encara segueixen els dubtes amb relació a alguns aspectes. “S’hauria d’aturar per motius mediambientals i tampoc li veig la gran utilitat ara, i menys amb el que ens ha caigut ara a sobre. Crec que no és el moment de fer-ho”, opina Blasi.