Les visites de Modric i Rakitic

Andorra-Croàcia. L’any 2007, el Comunal va acollir una selecció força humil. En aquell equip hi havia dos joves jugadors que acabarien sent estrelles i portarien un petit país a la final d’un Mundial.

Actualitzada 11/09/2020 a les 20:52

Albert Canes Andorra la Vella

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Gareth Bale, Eden Hazard, Kevin de Bruyne... Són algunes de les estrelles mundials del futbol que han passat els darrers anys per l’Estadi Nacional d’Andorra. Tots ells van arribar al Principat tenint ja un reconeixement important, però la llista d’estrelles actuals que han delectat els aficionats andorrans en duels de seleccions és molt més llarga si es mira més enllà.



De fet, Cristiano no és l’únic Pilota d’Or que ha passat pel Principat. També ho va fer un jugador de 22 anys del Dinamo Zagreb que ja estava destacant força i va ser un dels protagonistes d’un Andorra-Croàcia que es va jugar tot just fa 13 anys, un 12 de setembre del 2007. Es tracta de Luka Modric, que onze anys després de la seva visita es va fer amb els dos guardons més prestigiosos del futbol, la Pilota d’Or i el FIFA The Best. “Aleshores ja es deia que triomfaria, ja tenia molta qualitat i es veia que tenia alguna cosa diferent”, assegura Òscar Sonejee, segon jugador amb més internacionalitats amb la tricolor, amb un total de 106, i un dels titulars d’aquell duel. Del partit no recorda gaire, també perquè el resultat era per oblidar (0 a 6), però sí que té present que tot i no ser una potència mundial, Croàcia ja donava senyals de tenir talent. “Era una selecció potent i plena de jugadors excepcionals”, indica Sonejee.



I és que mirant les alineacions d’aquell dia es poden reconèixer més noms importants, com el d’Ivan Rakitic. Tot i que no va ser titular (va entrar al minut 61), va ser un dels golejadors, marcant el sisè i darrer gol només dos minuts després d’entrar al camp. Un altre ex-capità tricolor, Manolo Jiménez, destaca un detall curiós de l’aleshores jugador del Schalke 04. “Recordo que Rakitic entenia i parlava el castellà i encara no havia anat a Sevilla. Em va comentar que tenia algun amic d’estiueig espanyol i per això l’entenia. Penso que va ser una persona molt educada i tenia respecte pel rival, igual que Modric”, detalla Jiménez.



El fins fa poc jugador del Barça tenia només 19 anys quan va visitar el Comunal per primera vegada, però Croàcia va tornar a ser un dels rivals en la següent fase de classificació i va tornar al Principat un parell d’any després, un 1 d’abril del 2009. Aquell matx sí que el va jugar sencer, tot i que en canvi Modric no va ser convocat.



Sigui com sigui, això demostra la sort que té l’afició andorrana, i sobretot els jugadors de la selecció, de poder veure i enfrontar-se a jugadors i equips de primer nivell mundial. “Som afortunats els que juguem i els que no juguem. Enfrontar-se als millors futbolistes d’Europa i gaudir-los és un privilegi”, comenta Sonejee. Resulta que aquell humil combinat va arribar a una final d’un Mundial uns anys després. I és que, segons recorda Jiménez d’aquells partits en què es van enfrontar a Andorra, “els croats eren molt professionals, mai vam tenir problemes i anaven per feina. No s’estaven per a rucades i sempre amb respecte”.