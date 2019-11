Sensibilització social

L’Associació de persones amb diversitat funcional d’Andorra (AMIDA) va néixer gràcies a les inquietuds d’un grup de joves amb discapacitat que a final dels anys vuitanta es van adonar de la necessitat de promoure accions per fer visibles les seves carències, així com donar més informació als ciutadans.

L’únic col·lectiu que va començar a lluitar per la promoció i el foment dels drets de les persones amb discapacitat va néixer el 9 de novembre del 1989 sota el nom d’Associació de Minusvàlids i Disminuïts d’Andorra (Amida). “A l’inici de la dècada dels vuitanta hi va haver un ventall d’accidents que van afectar gent jove, com el cas d’Albert Llovera, Toni Ruiz, Evarist Rogel o Pere Capdevila, entre d’altres”, explica Antoni González, cofundador de l’associació i vocal de la junta actual. La relació que tenien entre si pel fet de compartir experiències similars va fer que aquest grup de