Solidaritat sense fronteres

El naixement d’Infants del món a final del 1999 va donar la possibilitat de formar part d’una ONG creada i gestionada des d’Andorra i de fer feliços centenars de nens del sud-est asiàtic i de l’Amèrica Llatina

Milers d’infants a tot el món no poden accedir a recursos que els permetin estudiar i escolaritzar-se per tenir un futur millor. Els apadrinaments tenen un paper primordial en aquest desenvolupament i és per això que a final del 1999 es va decidir crear l’ONG Infants del Món, que prèviament formava part d’una organització francesa anomenada Enfants du Mekong. “El problema que hi havia és que a molta gent li costava escriure en francès i ens demanaven fer apadrinaments a l’Amèrica del Sud per poder comunicar-se amb els infants en espanyol i fer-ho més fàcil”, explica Elisabet Planas, vicepresidenta d’Infants

#1 Els denaris de Judas.

(06/10/19 08:35)