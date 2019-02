Ja fa sis segles que els coprínceps, el bisbe d’Urgell Francesc de Tovià i el comte de Foix Joan I, van signar el document que reformaria el Consell de la Terra per millorar la representació a les parròquies andorranes

El 2019 és un any molt rellevant històricament per al Principat, ja que es compleixen 600 anys de la creació del Consell de la Terra, l’origen del Consell General. “Sis segles d’història, amb les transformacions lògiques aparellades als canvis polítics i socials que hi ha hagut al llarg del temps, ens converteixen en un dels parlaments més antics del món”, celebrava el síndic general, Vicenç Mateu, a la conferència realitzada per Carles Gascón, historiador i tècnic de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal de la Seu d’Urgell. El col·loqui es va dur a terme per a la commemoració dels sis segles