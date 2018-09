Passeig de fantasia

Els Jardis de Juberri són un indret d’inspiració francesa on escultures de mans gegants i d’animals conformen un original itinerari enmig de la natura

El risc d’incendi va provocar la tala d’arbres a un terreny del comú de Sant Julià de Lòria a Juberri l’any 2005. Aquest paisatge assolat va cridar l’atenció de Nicole Grignon, veïna de la localitat, que va voler reactivar la zona amb un jardí. “Vaig fer els plans i ho vaig proposar al comú. Van dir que sí, el problema era que no tenien pressupost suficient”, explica. Ella mateixa va finançar la iniciativa i així van néixer els Jardins de Juberri. El projecte en un primer moment es va anomenar el Jardí dels símbols. La idea de Grignon era convertir l’espai en un jardí amb camins plens de color amb vegetació i escultures. Ángel Calvente va ser l’encarregat de crear les primeres escultures. “El jardí dels símbols volia simbolitzar una mica la fauna i flora d’Andorra”, indica Calvente. Ell també va dissenyar els camins i defineix l’espai com un jardí “d’estil versallesc”. Els camins, salts d’aigua, bardisses i arbustos són alguns dels elements que conformen l’itinerari. Amb els anys, han anat guanyat protagonisme altres escultures de conjunts d’animals d’arreu del món. Cavalls, ovelles, elefants, jirafes, goril·les, i, fins i tot, dinosaures sorprenen el visitant i conviuen amb el grup escultòric de mans gegants, estàtues humanes i algunes maquetes d’esglésies andorranes fetes amb pedra. És un espai verd que es pot visitar durant tot l’any de manera gratuïta. “És un parc interessant per als nens”, opina Calvente. Els caps de setmana és quan més visites reben, sobretot de “famílies amb infants i grups d’excursions”, indica Grignon. La passejada pels Jardins de Juberri combina natura, art i ofereix unes bones vistes de la vall. Per a la seva impulsora és una gran satisfacció veure com “la gent gaudeix d’aquests jardins”, tant com ho fa ella des de casa seva.