Set segles per escrit

L’arxiu de les set claus documenta els usos i costums andor­rans amb manuscrits del 1176 al 1777. L’Arxiu Nacional en va procurar la restauració fa vint-i-cinc anys

Un armari de fusta que només es podia obrir si es tenien totes les claus dels sis panys va ser adquirit pel Consell General l’any 1702 perquè fos custodi del seu arxiu i de llibres antics. L’any 1978, amb la incorporació d’Escaldes-Engordany com a setena parròquia, s’hi va afegir un altre pany, convertint-se en l’Armari de les Set Claus.

El fons de les Set Claus conté llibres d’alt valor històric, com el Manual Digest (1748), d’Antoni Fiter i Rossell, i el Politar Andorrà (1764), d’Antoni Puig. La joia de la corona és “el Còdex Miscel·lani per ser el més estrany i