Col·lecció exòtica

Museu Areny de Ciències Naturals. El doctor Pau-Xavier d’Areny-Plandolit va fundar el primer museu del Principat, dedicat a la zoologia i a la botànica

Doctor de professió, el dissetè fill del baró Guillem d’Areny-Plandolit, practicava la taxidèrmia com el seu passatemps preferit. Pau-Xavier d’Areny-Plandolit era un home polièdric. Publicava manuals de medicina i tenia diversos negocis, entre els quals clíniques d’obstetrícia i un museu d’animals dissecats a la capital catalana. “Es va frustrar quan no va obtenir la plaça de director del Museu de Ciències Naturals a Barcelona”, indica l’historiador Joan Peruga.

Va ser llavors quan va decidir apostar per l’atractiu turístic del Principat i va demanar al seu amic, l’arquitecte Antoni Darder i Marsà, construir un hotel a Ordino. L’edifici, situat al costat de