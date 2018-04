Cobertura nacional

La caixa andorrana de la seguretat social compleix mig segle convertida en una entitat essencial, que ha d’afrontar els problemes econòmics derivats de l’augment de població, de l’envelliment dels afiliats i de l’increment de prestacions

La necessitat de crear un organisme per protegir els riscos d’accident de treball, de malaltia i de vellesa es copsava al Principat feia dies però va ser el 1966 quan es va començar a treballar. L’ordinació número 4 del Consell General del 12 de juliol sota l’epígraf Qüestions Socials apuntava ja el règim de Seguretat Social amb referències com l’obligatorietat de donar quinze dies de vacances als empleats com a “avantatges socials dels assalariats”. El síndic Julià Reig va recór­rer als coprínceps per demanar l’ajuda d’especialistes i va ser l’inspector general dels Afers Socials francès, Jean Moitrier, qui va redactar