Neix el cap de Govern

Renovació de l’estructura institucional. A final dels anys setanta Andorra decidia començar a canviar les velles institucions per unes de noves. El primer pas va ser crear un executiu, que va passar a presidir el lauredià Òscar Ribas Reig.

Per a l’Òscar Ribas Reig no va ser cap sorpresa sortir elegit primer cap de Govern. “Ja ho tenia assumit un cop passades les eleccions”, diu ell mateix tot recordant que emprenia “il·lusionat” la candidatura per governar el país. Just aquesta setmana es compleixen trenta-sis anys de la formació d’aquell primer executiu. El 8 de gener del 1982 Òscar Ribas jurava el càrrec de cap de Govern i una setmana més tard feia el primer discurs davant del Consell General.



De fer canvis, se’n parlava des de final dels anys setanta, quan es va començar a discutir com modificar les institucions.