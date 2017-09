Els primers bombers

La creació del cos de bombers. El 29 de març del 1961 el Consell General de les Valls d’Andorra va constituir el Servei d’Incendis i Salvaments

3.500 persones. Aquesta era la xifra d’habitants de les valls andorranes a final dels anys 20 del segle XX. Tenint en compte això, un pot entendre fàcilment per què fins fa poc més de cinc dècades el Principat no disposava d’un grup de bombers: no feia falta.



Que hi hagués poca gent al país no treu, però, que es produïssin incendis i que algú hagués de lluitar contra ells. De fet, els primers documents on es fa al·lusió a l’extinció de foc daten del 1901 i parlen d’una junta contra incendis dels quarts de les valls. Segons fonts dels bombers, aleshores,