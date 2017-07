Quasi viure al cotxe

Josep Maria Arnabat. El responsable de l’autoescola Les Valls afirma que porta la gasolina a la sang. Ha fet curses amb moto i amb cotxe, ha fet de mecànic i des del 1986 que es dedica a formar futurs conductors.

Segurament hi ha poques persones que passin tantes hores dins un cotxe com Josep Maria Arnabat. Fa 31 anys que es dedica a fer de professor d’autoescola i, com ell mateix reconeix, quasi que viu dins del cotxe. Això no fa, però, que fora de la feina, en dies de festa i vacances, li faci mandra tornar agafar el cotxe. Al contrari. “No m’afecta. De fet sovint fem viatges amb cotxe, de 1.000 i 2.000 quilòmetres. No tinc problemes”, afirma.



I és que en el seu cas la relació amb el món del motor li ve de lluny. Des dels 13