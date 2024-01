Expressar sentiments i angúnies

Laia Martínez guanyadora premi relat narrativa fantàstica i de terror d’encamp en categoria jove

Una cançó el va inspirar per al relat de narrativa fantàstica amb el qual va guanyar en la categoria de joves del concurs del comú d’Encamp, explica Laia Martínez. No és el primer guardó que obté la jove de 16 anys, estudiant de primer de batxillerat a l’Institut Espanyol, que voldria arribar a escriure una novel·la. La història premiada “era una mica una crítica a la societat” i està protagonitzada per un home que ajuda una nena petita buscada pel govern a fugir des d’Amèrica cap a Europa, “en adonar-se que és just ajudar-la decideix deixar-ho tot i sortir de