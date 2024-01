Feina feta i ser racional

Sergi Martí és cofundador de Five Media Clan

Sergi Martí Baez és un dels tres cofundadors de Five Media Clan, una empresa d’assessorament, representació de youtubers i entreteniment digital. L’empresa va nàixer just després de la covid: “Vam veure una oportunitat a escala de mercat de creadors de contingut, de youtubers i de potenciar la marca andorrana”, afirma Martí. L’escaldenc va estudiar un doble grau d’Economia i Dret que va complementar amb un màster de mercats financers. “Tot i que no hi té gaire a veure, al ser una empresa que comença de zero, tenir nocions de comptabilitat, dret i coneixements econòmics sí que hi ajuda”.



L’empresari va començar