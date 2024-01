Música íntima i de festa

Actualitzada 31/12/2023 a les 12:12

Duets amb la germana a Melicotó i actuacions amb Pas ‘n’ Fals. Format intimista i format festiu és l’aposta de Marc Rodríguez per gaudir de la música. Un món que li va captivar de petit i escoltant Dire Straits “perquè el meu pare els posava al cotxe i quan tenia 10 anys li vaig dir "vull aprendre a tocar la guitarra com ells", rememora l’escaldenc de 25 anys. Va fer classes i la germana s’hi va sumar aprenent cant. Junts fan “petits concerts, més íntims, on connectem més amb la gent, és més familiar. Ara hem estat al Poblet de Nadal i anem actuant a restaurants, normalment un cop al mes”, explica. La proposta és de “versions en acústic, a dos veus. Quan ens agrada una cançó, una que ens transmeti, la fem nostra”, sense centrar-se en el repertori de cap artista en especial i fent servir el català, el castellà, el francès o l’anglès, on es plasma la complicitat del Marc i la Laia “perquè som molt amics a més de germans”. El jove completa l’activitat musical amb Pas ‘n’ fals, “un grup de bolos d’estiu, toquem a festes majors per fer-ho passar bé a la gent i per passar-ho bé”, comenta. La intenció “és seguir en aquesta línia”, tot i que no descarta amb el grup “produir un tema nostre, però només assagem a l’estiu, i amb Melicotó vam compondre la nadala per a l’encesa de llums de l’Illa, ens va quedar molt xula i ho tornaríem a fer”, i assegura que la música “és un gran hobby i, sempre que podem, en fem”.Marc Rodríguez s’ha estrenat al món laboral fa dos mesos com a enginyer de sistemes audiovisuals en les transmissions televisives de MotoGP. Va estudiar la carrera perquè vincula dos àmbits que li agraden. “És entendre com funciona l’aspecte més audiovisual, ara faig vídeos, però es pot extrapolar a la música”, i recalca que s’encarrega del sistema de vídeo de l’emissió, que el realitzador tingui la imatge, i de garantir que tècnicament funcioni, però no es tanca a res. “Professionalment, no ho tinc gaire clar, vull anar veient les oportunitats, aprendre el màxim i agafar experiència i deixo les portes obertes”, i assegura que “m’agrada l’enginyeria, i molt els esports i també la medicina”.Fa crossfit, natació, “qualsevol esport. He estat als Esports d’Estiu d’Escaldes. És transmetre valors per tots els camins, amb la música, els esports. Estic a l’Esbart Santa Anna, és una cosa més, portes que s’obren”.