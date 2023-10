Ajudar a través de la tecnologia

David Aguilar és premiat al Top 100 Joves Innovadors 2023

Conegut com a Hand Solo, David Aguilar, un jove andorrà, és reconegut internacionalment per crear una gamma de braços protèsics MK de la joguina LEGO. El canillenc, amb vint-i-quatre anys, s’ha llicenciat enguany en la diplomatura de bioenginyeria i enginyeria biomèdica per la Universitat Internacional de Catalunya i a partir d’aquest octubre comença un màster en impressió i disseny 3D a Barcelona. “El que més m’interessa d’aquesta branca és conèixer noves tecnologies d’impressió, els diferents materials amb els quals es pot treballar”, explica Aguilar.



D’entre els nombrosos mèrits que ha aconseguit el jove es troba ser la imatge de la campanya