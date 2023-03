Expressar amb els moviments

Abril Melà és ballarina de la Jove Companyia de Dansa

Abril Melà balla des que té ús de raó. Amb quatre anys, els pares van decidir apuntar-la a l’Esbart de Sant Julià de Lòria i d’aquí va passar a Líquid Dansa, on es va interessar per les danses urbanes i el jazz. Al principi s’ho prenia com un extraescolar, tot i que no li va fer falta apuntar-se a cap altre esport per veure clar que aquesta era la seva passió. Amb el pas dels anys i en anar pujant de nivell, va accedir als grups més avançats de l’escola de dansa. Va ser en aquell moment quan va començar