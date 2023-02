Sentiments en cançons

Ayla Framis és artista

Amb només 4 anys l’Ayla Framis s’asseia per primera vegada davant d’un piano per endinsar-se en el que serien els inicis de la seva trajectòria musical. L’interès per la música la va portar a participar en la coral de la Massana i més tard a la d’Ordino. Moltes de les seves amigues cursaven música com a extraescolar i la massanenca va voler seguir els seus passos per acabar comprovant que la música es convertiria en la seva professió desitjada. “Quan vaig començar piano ni sabia que existia la guitarra. Un dia vaig començar a tocar l’ukelele i vaig veure que