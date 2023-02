Visió renovadora de la política

Actualitzada 17/02/2023 a les 20:27

L’interès per la política va portar Manel Amorim a primera línia a les eleccions del 2019. Hi va treballar com a simpatitzant de Demòcrates i després va tenir una experiència política fora d’Andorra que va deixar i el setembre passat es va afiliar als taronges “per afinitat” amb el projecte. Com a membre de la secció Jove per a la convocatòria de les generals es plantejava “aportar el granet de sorra” en una campanya que “caldrà fer molta feina perquè les circumstàncies són molt diferents del 2019”. Preveia que problemes com “l’habitatge, no poder-se emancipar els joves, la UE, les pensions... s’han d’explicar”. Una conjuntura que el jove de 19 anys viurà ara més intensament perquè és el primer suplent de la llista nacional demòcrata.Amorim considera “un honor” ser a la candidatura “i més encara sent jove i estant estudiant encara, que en certa manera mostra que no és pas un impediment si un té ganes de créixer, aprendre i participar en política”. Abans d’acceptar entrar a la llista estimava que podia donar “una visió renovadora” per la diferència generacional i plantejar “en la conjuntura actual com es pot facilitar el nostre futur”. Amorim reivindica que els joves “tenim molt a dir perquè si no fas la política te la fan i és necessari tenir certa implicació”. I argumenta que tot i que el jovent veu la política “com molt apartada, n’estàs fent sense adonar-te’n, de manera informal quan s’aborda qualsevol tema, quan es parla de si no saps si trobaran feina, no cal estar afiliat”.El jove de la capital estima que la política “no s’ha de veure com una professió, però sí per implicar-me, per contribuir dins la vida pública d’Andorra”. El futur el preveu al país lligat a la formació d’Economia que cursa a la Pompeu Fabra a Barcelona i reflexiona que la professionalització en política “és un error perquè les dinàmiques de partit electoralistes allunyen les persones que es dediquen a això”. I valora que els consellers tinguin una professió alternativa a la tasca de parlamentaris, “perquè no deixen d’estar dins de la vida quotidiana”, i rebutja que es digui que “a Andorra la política està liderada per uns quants. No és així, hi ha gent de tot tipus”.Amorim remarca que “és bo per a la salut democràtica que hi hagi tantes candidatures” per al 2 d’abril i incideix que “no s’ha de tenir por”, tot i preferir “per prudència” no fer cap pronòstic.