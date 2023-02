Inquietud per la il·lustració

Ramon Pujol és el guanyador del concurs de cartells de Carnaval d'Encamp

Des de petit ja dibuixava a tot arreu, aprofitava qualsevol racó, fins i tot els llibres de text de l’escola per il·lustrar. D’aquesta inquietud va néixer el desig de Ramon Pujol per fer de la il·lustració una professió. El jove encampadà de 26 anys ha estat el guanyador del concurs de cartells de Carnaval d’Encamp. “És el primer certamen d’aquest calibre al qual em presento, però ho he fet a d’altres més petits com, per exemple, algun de punts de llibre per Sant Jordi”, explica.



La seva obra, guardonada amb 400 euros, va ser creada amb un iPad i homenatja el