Fer medalla als jocs de Malta

Actualitzada 15/01/2023 a les 12:07

Va començar en el judo gairebé de casualitat i al llarg dels anys va acabar convertint-se en la seva prioritat. Marc Reig, de 24 anys i beneficiari d’un ajut de Govern per a esportistes de 4.000 euros, va iniciar-se en el judo quan en tenia vuit, després que un dels seus germans s’hi apuntés. Havia provat de tot, futbol, natació i esquí, però cap esport va acabar de fer-li el pes. Els inicis de l’ordinenc en la disciplina van ser lúdics, amb tres entrenaments a la setmana, però amb 14 anys va posar-s’hi seriosament, afegint tres sessions de físic a la setmana i seguint amb una “alta dinàmica d’entrenaments”, fins que va entrar a la universitat.Reig és diplomat en Física a la Universitat de Tolosa i durant quatre anys va compaginar els entrenaments amb els estudis. Confessa que tot i que els primers anys se’n va sortir, l’últim curs va ser el més complicat perquè no volia abaixar el nivell d’entrenaments. Aleshores feia entrenaments dobles diaris i destaca que a França va poder créixer perquè “hi havia més nivell que a Andorra i vaig poder entrenar més i amb més qualitat”.El seu interès per la física es remunta a quan era petit, ja que des de sempre s’ha considerat una persona molt curiosa: “Sempre m’ha agradat molt saber com funciona el món i buscar les explicacions a les coses sense resposta”, diu. Tot i que assegura que li ha agradat molt estudiar aquesta carrera, confessa que no voldria dedicar-s’hi. En tot cas, indica que “sempre m’ha picat la mosca per ser professor de Física, però no tinc traça amb els nens”. Actualment, l’esportista està treballant al negoci familiar i se sent motivat per continuar desenvolupant-se en l’àmbit laboral. Tot i això, deixa clar que “el judo mai es deixa”: “Ara han canviat els rols, faig els meus entrenaments amb els petits i em sento amb l’obligació de tornar-li al judo el que m’ha donat a mi. M’agradaria que els petits veiessin en mi el que jo veia en els grans, que sentia com els meus referents”, manifesta. En aquest sentit, l’esportista destaca la quantitat de joves que pugen “motivats i amb ganes de posar Andorra al seu lloc en les competicions internacionals”.L’ordinenc destaca el bon inici de temporada que està vivint, amb la medalla de plata al Campionat de Catalunya, i es marca el seu pròxim objectiu en els Jocs dels Petits Estats de Malta, on confia fer medalla.