Cinema i moda a Londres

Patrick San Segundo escenògraf amb la Jocand

L’any que ha passat a la història com el de la pandèmia va ser clau per a Patrick San Segundo per trobar el camí professional. El 2020 estudiava Realització per a espectacles a Barcelona i la mare el va informar de la convocatòria de la Jove Companyia Nacional (Jocand) per a un projecte teatral. Va ser escollit per a escenografia i vestuari i també va treballar “amb llums, so i vídeo, era molt polivalent”, relata l’encampadà de 21 anys. Va fer La tercera onada i Arrels d’arreu i ara que no forma part de la promoció fa el vestuari de