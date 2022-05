Allà on el porti l'òpera

David Costa és cantant d'òpera

De petit mai li havia interessat el cant, de fet, quan va ser seleccionat per entrar als Petits Cantors als nou anys no s’havia ni imaginat que podia arribar a cantar bé. “Mai m’havia cridat l’atenció, de fet crec que amb aquesta edat és difícil que t’agradi el cant”, explica David Costa, cantant d’òpera de 26 anys i ara establert a Florència. La seva afició pel cant va començar quan Catherine Metayer va decidir que tenia bona veu per entrar als Petits Cantors, un fet que el va portar més tard a entrar al Cor Nacional, on va fer de