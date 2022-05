Un món de supervivència

Joan Ribó és actor de la Jove Companyia Nacional (Jocand)

Entreteniment convertit en professió. Joan Ribó tenia sis anys quan va entrar a L’Animal Escola de Teatre “perquè em feia gràcia i vaig veure que m’agradava i que m’hi puc dedicar”, explica el canillenc de 19 anys, tot recordant que “pensava que per ser actor s’havia de ser algú important però vaig veure que es podia treballar”. Té pendents les últimes representacions d’Arrels d’Arreu com a integrant de la Jove Companyia Nacional (Jocand), on ha estat dos anys aprenent a ser actor professional, i “ens han donat moltes iniciatives per crear una obra de teatre, ens han ajudat a tots