La carrera cap a les fórmules

Dels kars als ral·lis i dels ral·lis a les fórmules, aquesta seria la progressió somiada per Marc Solsona, membre del programa de joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra. De petit es va estrenar amb l’automobilisme en la conducció de karts i després d’estar molt temps aturat, l’any passat, amb 18 anys, va endinsar-se en el món dels ral·lis. “L’ACA va plantejar-me un projecte nou, volien que fos el primer pilot jove que conduís un cotxe de ral·li de muntanya en el primer any d’estar al programa”, explica l’andorrà, que assegura que “ni m’ho vaig pensar”.A causa d’un problema amb el fabricant de cotxes, el vehicle de Solsona no va arribar a temps per començar la temporada de l’any passat i va perdre’s algunes carreres. “Vam decidir agafar-nos-ho com una presa de contacte, la temporada d’enguany serà de consolidació”, sentència. A mitjan març els joves pilots de l’ACA van iniciar la temporada a Alcover, on Solsona va assolir la quarta posició. “El meu objectiu és apropar-me el màxim possible al primer lloc i obtenir el major nombre de podis possibles”, afegeix. Ara es prepara per a la cursa de Sant Mateu, que se celebrarà a final d’abril. “Són carreres que la temporada passada no vaig poder fer i són noves per a mi”, diu el pilot, que assegura que això no el fa desconfiar “gens ni mica”. Solsona explica que abans de la cursa pugen uns “100 cops” la carretera per entrenar. “Intentem aprendre el recorregut com si fos un circuit, amb tots els revolts i sotracs”, detalla. La carrera que espera amb més ganes és la Pujada d’Arinsal, pel simple fet que es desenvoluparà al Principat.Actualment Marc Solsona viu lluny de casa, ja que resideix a Barcelona, on estudia segon d’Arquitectura. Compagina els estudis, les carreres i els entrenaments –amb les hores de gimnàs i de simuladors incloses– “amb molt d’esforç i sense dormir”, ja que vol treure’s la carrera “si pot ser sense deixar de córrer, millor”. Tot amb l’objectiu d’arribar algun dia a competir a les fórmules, un desig que té molt viu des que era petit. La passió per l’automobilisme li ve des d’aleshores i de família, ja que el seu pare era pilot de 24 Hores de resistència i el món del motor sempre li havia cridat l’atenció. “Sempre he sabut que seria pilot i ara que ja tinc l’edat per ser-ho el que més vull és arribar algun dia a córrer a les fórmules”, diu esperançat.