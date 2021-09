El debat com a motor de canvi

Andrea Reynoso és membre de l’equip organitzador del campionat d’europa de debat

Andrea Reynoso és la primera andorrana que forma part de l’equip organitzador del 23è Campionat d’Europa de debat. Per a la massanenca de 21 anys aquesta vivència és la culminació d’una experiència prèvia en cursos i clubs de debat en els quatre anys de graduat universitari que fa que viu a Madrid. A la capital espanyola estudia protocol, organització d’esdeveniments i comunicació corporativa. De tots, Reynoso diu que es decanta per comunicació. “M’agraden sobretot les habilitats comunicatives, l’oratòria i la gestió de crisis.” Creu que hi ha força competència en aquest sector tot i que pensa que el seu graduat