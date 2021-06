Fundar una companyia de teatre

Actualitzada 06/06/2021 a les 12:03

Xènia Garcia (25 anys) té clar que vol fer-se un lloc en el complicat món de la interpretació. Tot i que aquest no és un objectiu fàcil i cal treballar molt, així com tenir un punt important de sort, té la part positiva que hi ha diverses branques en les quals poder-se fer un lloc. En aquest sentit, Garcia no es tanca a res i treballa en tots els sentits. Amb 19 anys es va formar d’actriu per a televisió, cinema i teatre a l’escola Bobina de Barcelona, i després d’una aturada de dos anys en què va tornar a Andorra per treballar en una empresa de comptabilitat i estalviar, va anar de nou a Barcelona per estudiar doblatge. “Ho estic fent per tenir més registres i sortides”, explica. Recentment, ha tancat el seu primer any d’estudis de doblatge i paral·lelament realitza un curs amb l’actor de doblatge català Roger Pera. “Vaig començar a fer cursets d’interpretació amb professionals i vaig poder conèixer varis actors que avui estan bastant actius, i em van motivar molt. Em deien: ‘Xènia, endavant, això és teu i has de lluitar pel que t’agrada. En aquest món hi ha molts alts i baixos”, destaca.Fins ara, ha pogut gaudir de diverses experiències en aquest món. De fet, tot va començar amb només sis anys a la Mostra de teatre de joves d’Andorra. “M’ho prenia com un joc. No era conscient de tot el que hi havia”, recorda Garcia, que destaca com amb el pas dels anys es va anar enganxant més a aquest món. Amb vuit anys ja va ser en el seu primer anunci (Andorra: el país dels Pirineus) i posteriorment ha anat tenint més experiències publicitàries, amb el Mago Pop o Fanta, així com d’altres registres. Per exemple, el curtmetratge de terror Safe home, que està pendent d’estrenar-se en festivals. “Surto jo sola i interpreto una jove que s’enfronta a les seves pròpies pors. Em va agradar molt fer-ho”, comenta l’actriu.Un dels projectes que també té en ment és fundar una compa­nyia de teatre. Juntament amb dues amigues actrius, estan plantejant les idees i a poc a poc volen anar concretant-les fins poder fer d’aquest objectiu una realitat, en un futur no gaire llunyà. Garcia indica que “és un projecte més personal. Per tenir també alguna cosa segura en un futur perquè aquesta feina té això, que pots estar durant sis mesos treballant molt i després cinc anys sense fer res. La companyia serviria per tenir una base més sòlida”.