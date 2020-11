La jove Marta Moreno va guanyar el Concurs d'Arts Plàstiques per a joves

Art, un llapis i una causa "Volia que fos una cosa original, que tingués el meu estil i estigués 'currat'".

Actualitzada 27/11/2020 a les 20:06

Albert Canes Andorra la Vella

Marta Moreno és una jove de 15 anys (a punt de fer els 16) de Madrid que fa tres anys va venir a viure a Andorra, concretament a Sant Julià de Lòria. Es va apuntar a l’escola d’art de la parròquia, des d’on se li va proposar l’oportunitat de participar a la novena edició del concurs d’arts plàstiques per a joves. La seva obra, titulada 25 de novembre, va obtenir el primer premi de la categoria A, que comprèn les edats de 14 a 17 anys i que està dotat amb 900 euros. “Quan em van dir que havia guanyat em van donar una alegria, perquè per una part ho desitjava molt, però tampoc m’ho esperava”, explica la jove.



L’obra amb la qual va participar no només és complexa artísticament –i ben aconseguida–, sinó que 25 de novembre té un missatge de lluita per una causa. Al dibuix, el qual ha estat elaborat únicament amb llapis, s’observa el rostre d’una dona envoltat de mans. “Volia que fos una cosa original, que tingués el meu estil i que estigués currat. M’agrada molt el tema dels drets de la dona i vaig pensar de plasmar alguna cosa que signifiqui quelcom de veritat.”



La melodia mexicana Canción sin miedo va inspirar la jove per realitzar 25 de novembre, que mostra “una dona que està adolorida i patint en aquest moment perquè l’estan violant, i no només això, sinó que està patint qualsevol tipus de maltractament”. En aquest sentit, i relacionant-ho amb la cançó que la va inspirar, afegeix que “les mans representen les institucions de Mèxic, que miren cap a un altre costat”.



Actualment, Moreno està estudiant batxillerat a la Seu d’Urgell. Tot i la seva joventut, té clar què és el que vol fer amb el seu futur. “Vull estudiar belles arts. Ho vaig decidir fa uns dos anys i vaig començar ja més a fons amb el dibuix, per això ara estic fent batxillerat artístic. Em vull dedicar a l’art”, explica Moreno, que afegeix que “sempre m’ha cridat molt l’atenció, tenia clar que em podria dedicar a l’art i mai m’ha tirat enrere el fet que molta gent no aconsegueix treballar d’això”. A més, Moreno té clar què és el que vol fer una vegada finalitzi la carrera de belles arts. “M’agrada molt el tema de l’animació i després de fer la carrera de belles arts voldria fer algun curs per dedicar-me a l’animació, també. El meu objectiu és fer les dues coses”, conclou.