Un descobriment en el màster

Raquel Begueria s'encarrega de la producció de les exposicions al Museu Carmen Thyssen

Actualitzada 20/11/2020 a les 20:32

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Aprendre sobre la història de l’art, analitzar escultures i pintures fetes fa segles, saber diferenciar entre l’estil jònic, dòric o corinti és una de les matèries que normalment els alumnes que fan un batxillerat relacionat amb les humanitat i les ciències socials han d’estudiar.



Agradi més o menys l’assignatura, els coneixements que s’aprenen poden donar un cop de mà als estudiants a decidir-se sobre els estudis a fer a la universitat, com és el cas de la lleidatana Raquel Begueria, de 28 anys. “El professor em va transmetre una mica la passió per analitzar les obres d’art, a veure les seves composicions i com en algunes estan molt estructurades mentre que altres es basen en les sensacions de l’artista”, detalla la jove. La curiositat la va dur a estudiar el grau en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic a la Universitat de Lleida i a estudiar un màster en peritatge, avaluació i anàlisi de les obres d’art i formar part de cursos sobre falsificacions. “Tots aquests coneixements m’han permès veure que m’apassiona aquest món perquè he pogut tocar des de restauració fins a falsificacions, saber com funciona el preu del mercat... He crescut molt en aquest sentit.”



Aquestes formacions li van permetre complir un dels seus somnis: treballar en el món de l’art i fer-ho en un museu de renom com és el Carmen Thyssen. “Feia reforç a nens de primària i d’ESO, però jo em volia dedicar a l’art. Quan va sorgir l’oportunitat vaig enviar el currículum cor­rents. Em va sorprendre perquè feia deu anys que pujava a Andor­ra i no sabia que hi havia un Carmen Thyssen! No m’ho vaig ni pensar.” Des de fa un any i mig s’encarrega de la producció i posada en pràctica de les exposicions de l’equipament, de les activitats de l’àrea EduCarmen Thyssen i de la gestió de les xarxes socials. “Professionalment no tinc clar on vull arribar, però aquí estic molt bé i crec que en la situació per la Covid em quedaré més temps. Estic aprenent i creixent professionalment.” Tot i ser conscient que aquesta professió “ofereix sortides més concretes” que d’altres, la jove anima tots aquells estudiants que tinguin dubtes sobre si estudiar Història de l’Art que ho facin i rebusquin bé sobre les possibilitats que ofereix aquesta carrera. “Els diria que ara tot està a l’abast de tot­hom i que investiguin perquè jo no sabia que m’apassionava fins que vaig fer el màster”, conclou.